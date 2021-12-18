淡滨尼2025关怀计划 协助居民解决就业等问题

（早报讯）举办市集售卖居家餐饮和手工业者的产品、为居民提供职业配对服务，东北社区发展理事会推出为期四年的社区关怀计划，协助居民应对就业和生活费上涨等问题。

淡滨尼2025年关怀计划（Tampines Cares 2025）将在下来四年针对居民的就业、社会不平等、生活费上涨以及社会孤立问题，提供相关援助。

东北社理会将率先在明年推出试点计划，于淡滨尼天地（Our Tampines Hub）每个月举办一次市集活动，让居家餐饮和手工业者以及社会服务机构免费摆摊售卖他们的产品。市集将从明年2月至4月之间，在每个月的第三个周末举行。共有约15个居家生意业者和九个社会服务机构将从这项试点计划中受惠。

除了实体市集以外，东北社理会也将在明年初推出线上平台，让业者在网上售卖自己的产品。

东北区市长朱倍庆今天（12月18日）出席淡滨尼2025年关怀计划展览受访时说，为居家餐饮和手工业者举办市集，主要是给予有经济困难的居民创业机会，并提供一个平台让他们推广自己的产品。

“租金对许多想要创业的人来说是一笔很大的开销，希望创业并有需要的居民下来也能免费使用淡滨尼天地的厨房等空间，从而提供居民更多机会提高收入。”

经营居家烘焙生意约五年的莎莉发（Sharrifah Eliza Alhady，67岁）将在明年的市集售卖自己亲手制作的饼干。她说，目前的顾客主要是自己的亲朋好友，下来在淡滨尼天地摆摊将有助于她接触到更多消费者。

“这是我第一次摆摊，下来也会在线上平台售卖，我希望这能帮助我提高收入。”

慈光福利协会也将参与市集试点计划，售卖九名特需艺术家的画作和手工艺品。慈光福利协会副会长黄淑萍说：“这是一个很好的平台，让艺术家们能够推广自己的作品，增加收入。当他们看到自己的作品售出，这也会提高他们的自信心。”

朱倍庆说，东北社理会下来有意将市集发展成长远计划，让社会服务机构和居家生意业者能在指定场所长期售卖或展出他们的作品。

东北社理会明年也将推出四次不同行业领域的职业配对项目，为居民提供就业机会，预计将有超过500人能从中受惠。