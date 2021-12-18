冬至将至 巴刹汤圆销量不如去年

（早报讯）下个星期二（21日）就是冬至，趁着周末到巴刹购买汤圆的顾客不多，受访摊贩估计今年的销量不如去年。

记者今早走访金文泰448座巴刹与熟食中心，并未见到买汤圆的人潮。开档40年的巴刹摊贩黄秀娇（63岁）受访时说，相比去年，估计今年汤圆销量将会下滑。

售卖现成汤圆的黄秀娇说，现在的年轻人比较少吃甜汤圆，而老一辈则喜欢自己搓，所以买冷冻汤圆的顾客减少。离冬至还有两天，但她说不会再进太多货，毕竟汤圆不能放太久。

在同一个巴刹经营素食食品的老板娘余玉珍也指出，由于受到最新的疫情影响，前来巴刹的人潮减少许多，乐龄人士也可能会避免前来巴刹，所以和往年相比，今年她进的汤圆数量减少两箱。

在金文泰448座熟食中心售卖甜品的谢国华（54岁）则说，虽然今年的销量跟去年相比差不多，但他还是会准备至少2800粒汤圆，以免去年卖断货的情况再次发生。他之前曾经尝试售卖其他特别口味的汤圆，不过后来发现顾客还是比较喜欢吃传统口味如芝麻、花生和无馅汤圆。为了同时满足年轻和年长顾客的需求，他也准备了龙眼和姜茶两种不同的汤底。

赖雪珍（68岁）听说超级市场没有卖某个牌子的素汤圆，所以特地到金文泰的巴刹买，“想煮给孩子们吃，让他们知道有这个节日的存在”。

她说，由于自己搓汤圆很麻烦，买冷冻汤圆会比较快捷，不过她还是会在煮汤圆的时候自己在汤里放冰糖、生姜和班兰叶提味。

尽管冰冻汤圆现煮现吃很方便，还是有一部分公众偏爱自制汤圆，希望保留搓汤圆的传统。

欧珍兰（74岁，退休）告诉记者，她早已习惯自己搓汤圆的传统，家里也已经准备好糯米粉。她说现成的汤圆食材没那么好，自己做的都用较好的材料。除了一般的材料，她也会在汤里加些红糖。育有三名孩子的欧珍兰说，孩子们也会在各自的家里煮汤圆，用来拜观音。