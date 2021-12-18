大华银行董事会人事变动 张丽琳受委为独立董事

（早报讯）大华银行（UOB）昨日宣布三项董事会人事变动，作为其董事会持续更新的一部分。

银行委任张丽琳（58岁）为独立董事并将是董事会执行委员会成员，此委任在2022年1月1日生效。

张丽琳拥有新加坡国立大学工商管理学位，在国际咨询公司埃森哲（Accenture）任职超过30年，历任该公司多个亚太业务的领导角色。

她在2020年出任埃森哲新加坡主席直至2021年退休。在这之前，她是埃森哲新加坡董事经理兼埃森哲东南亚总裁。

目前，张丽琳是我国未来经济委员会（Future Economy Council）的委员，是该委员会的现代服务小组委员会的联合主席，并且是我国教育部的理工学院及工艺教育学院品质保证框架外部检讨团的主席。

张丽琳目前也是新报业媒体信托（SPH Media Trust）、劳动力发展局（Workforce Singapore）、新加坡会计发展局（Singapore Accountancy Commission）和人力资源专才学会（Institute for Human Resource Professionals）的董事会成员。

大华银行昨晚也透露，王耀发和洪纪元（Alexander Hungate）分别将在明年1月1日和今年12月31日卸下独立董事职务。王耀发是在任满9年后卸任，洪纪元则是担任独立董事超过4年后决定辞职，以避免与他在Grab控股公司担任首席运营官新角色的利益冲突。