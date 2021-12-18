88%符合条件客工已接种疫苗追加剂

（早报讯）88%符合条件的宿舍客工已完成冠病疫苗追加剂的接种，这将确保客工宿舍能有效对抗奥密克戎变种毒株，并为在适当时机放宽对客工的行动限制时，做好准备。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙本月16日配合国际客工日接受媒体访问时透露以上信息。他说，客工在接种疫苗这方面非常合作，所以才能取得那么好的接种率。

“在完成基本疫苗接种程序五个月后就能施打追加剂，客工一符合条件，在短期内就会马上去接种。”

随着我国疫情逐步稳定，来自非洲的初步信息也显示，奥密克戎变种毒株对完成接种疫苗的人只会导致轻微症状，高追加剂接种率是让人力部能进一步放宽客工行动限制的先决条件之一。

针对居住在宿舍内的客工已面对长达一年半的行动限制，陈诗龙说，当局正在密切观察奥密克戎变种毒株的发展，并在客工群体中做好抗疫的准备，一旦找到适当的时机，就会进一步安全地放宽限制。

目前的重返社区计划每周可让2万1000名客工到社区里自由活动，但计划实行才大约两周，仍处于早期，加上客工的工作性质不具灵活性，没有太多客工申请在平日外出。因此，目前没有足够的数据可以分析客工在社区活动时感染病毒并在宿舍内传播的风险。

陈诗龙说：“如果我们一下子让30万客工在星期日和公共假日到社区里活动，那我们就真的没有从这次疫情中学到任何东西。”

陈诗龙认为，奥密克戎一定会来到我国，因为它的传染性非常高。虽然初步数据显示它引起的症状好像没有那么严重，但现在还言之尚早。

“我们的基因可能与他们很不同，也不知道我们的免疫系统和防御能力会如何应对这个变种毒株，所以在得到更多数据前，我还不能承诺进一步放宽限制。”