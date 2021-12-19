羽球世锦赛 骆建佑勇闯决赛圈

（早报讯）距离冠军仅一步之遥。我国首号男单羽毛球员骆建佑今天凌晨在西班牙城市韦尔瓦进行的世界羽毛球锦标赛男单半决赛中以2比0力挫丹麦球员安东森，成功打入决赛。

两局比分为23比21、21比14，耗时61分钟。

对于首次晋级世锦赛决赛，骆建佑感到非常激动，但24岁的他在赛后仍表现得十分谦逊，他认为，现在高兴还为时过早。“坚持日常的训练和准备工作十分重要，我也会专注于执行我的比赛计划，为对付另一个强大且经验丰富的对手做准备。”

这是骆建佑首次与世界排名第三的安东森交手，骆建佑表示，自已在赛前已经准备好迎接一场硬仗。

首局比赛，双方比分一直胶着，当比分来到11平后，骆建佑发力将比分拉开至20比15，但安东森并未放弃，又将比分追至20平。最终凭借骆建佑成功的防守才惊险拿下该局。

次局比赛，安东森先声夺人，开局便打出一个3比0。骆建佑调整好状态后连得5分，顺势将比分反超。此后，骆建佑越打越顺手，丝毫没有给对手任何反超的机会，最终赢得比赛。

骆建佑补充：“在第一局比赛的后半段，我试着让自己冷静下来，不要操之过急，结果导致我节奏变太慢了，而对方加强了攻势。最后，我只是努力做好防守，同时努力寻找机会去赢得比赛，最终也做到了。”

目前世界排名第22位的骆建佑在本届赛会一路过关斩将，首圈淘汰了世界首号球员、东京奥运男单冠军丹麦的安赛龙，之后分别战胜奥地利的瓦贝尔、泰国选手王高伦和普兰诺伊，杀进半决赛。

骆建佑将在决赛中，迎战印度球员斯里坎特·基达姆比，比赛将在本地时间今晚（19日）8时左右进行，星和201和204频道将进行现场直播。