电单车撞堤 双双抛飞 男骑士伤重不治

义顺8道发生致命车祸，25岁电单车男骑士载着女乘客，不知何故失控撞上路堤被抛飞，25岁的女乘客清醒的情况下受伤送院，男骑士则在被摔在路上一动不动，嘴角鲜血直流，医护人员现场抢救后将他紧急送院，但仍回天乏术。

这起车祸发生于昨日（12月18日）凌晨12时42分，地点是义顺8道前往义顺9道的路段。

目击者蔡广源（57岁，私召车司机）告诉记者，他当时载送乘客从榜鹅前往兀兰，途中亲眼目睹了事发过程。他说，当时电单车的行驶速度蛮快的，突然从他身边飞驰而过。

行驶了一段路之后，电单车在他前方不知何故失控，猛然撞向路中央的路堤，猛烈的摩擦甚至激起一片火星，而电单车上的男骑士和女乘客都被抛飞至几米外。

他形容：“我赶紧停车帮忙报警和呼叫救护车。男乘客伤势比较严重，躺在地上一动不动，嘴角流血。女乘客脸上也是伤痕累累，手脚都是血。”

蔡广源说，他车上的女乘客赶紧去安慰女伤者，并查看男伤者的伤势，但男子完全没有反应。医护人员抵达现场后，用心脏除颤器进行急救，之后将他送院。

他说，当时心脏除颤器上仍可见男子的心跳，不过人已经完全失去意识了。

警方受询时指出，25岁男骑士在昏迷状态下被送院，之后伤重不治。25岁女乘客则在清醒的情况下被送院，案件仍在调查中。

民防部队受询时则指出，两名伤者当时被送往邱德拔医院。