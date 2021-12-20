（早报讯）愈接近年底，市场交易愈淡静，股市波动也愈明显。美国周五隔夜股市几乎全面收低，道琼斯工商指数跌532点或1.48%，标普500跌1.03%。纳斯达克指数则持平作收。

本地股市上周五全天跌17.17点或0.55％，闭市报3111.63点，全周共回跌0.76％。

今日（12月20日）可关注股票：

1. 华联企业（OUE Limited）子公司Clifford Development和PT Inti Anugerah Pratama达成买卖协议，以大约1万亿印尼盾（约9560万新元）收购PT Multipolar Tbk（MPC）的17.2%股权。MPC是一家在印度尼西亚上市的科技投资公司，它的投资组合涵盖零售和电子商务、消费者服务、金融服务、科技、多媒体和电信行业。

2. 仟湖鱼业（Qian Hu）要求暂停交易。

3. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）要求暂停交易。

4. 新电信的澳大利亚子公司Singapore Telecom Australia Investments（简称STAI）在与澳洲税务局的诉讼中被裁定败诉。

这起诉讼与澳都斯（Optus）在2001年的收购融资有关。STAI在2016年和2017年接到税务局的经修订的估税文件，包括2亿6800万澳元（2亿6141万新元）的税额、5800万澳元的利息和6700万澳元的罚款。STAI的控股公司Singtel Australia Investment将获得8900万澳元的预扣税退款，因此税额、相关利息和罚款减为3亿零400万澳元。STAI无法与税务局达成和解，于是入禀法院。新电信集团表示，会遵循当地税务条例，并会考虑裁决细节和探讨要采取的行动。

5. Aspen集团联营公司Global Vision Logistics (GVL)和Logos SE Asia（LOGOS）由于无法达成先决条件，同意取消先前签订的认购协议。GVL将不会发售、LOGOS也不会认购GVL的任何股票。集团预料，这将不会影响集团截至2022年6月30日的财年的每股净有形资产和每股盈利。

6. 百盛零售亚洲（Parkson Retail Asia）披露，越南国际仲裁庭判定集团子公司Parkson Vietnam（PVC）应赔偿房东共计689亿越南盾（约410万新元）。这项判决将造成PVC必须额外承担租金、赔偿和其他费用一共461亿越南盾。这将对集团截至2021年12月31日的财务状况产生不利影响。