刘燕玲：邻里企业数码化计划推出一年 超过1万3000个邻里商家采用电子支付方式

（早报讯）邻里企业数码化计划（Heartlands Go Digital）推出至今年11月中的一年来，我国有超过1万3000个邻里商家采用了电子支付方式，约7500个商家采用数码解决方案。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天是在2021年邻里企业之星奖颁奖典礼上讲话时，发表了以上最新数据。颁奖活动结合线上和线下方式，在醉花林俱乐部举行。

为了鼓励更多商家采纳数码方案，政府在去年10月通过邻里数码化与振兴委员会（Heartland Digitalisation & Revitalisation Committee），推出邻里企业数码化计划，一年内出动了很多数码大使和商业顾问，推动邻里商家采纳数码方案，而计划也获得许多邻里企业的支持。

企业采用的数码解决方案，包括开发电子商务平台，以及使用网站或社交媒体直播推广业务，很多老板现在都亲自上阵当起主播吸引顾客群，开拓了新的收入来源。

由新加坡全国商联总会和《联合晚报》联办的新加坡邻里企业之星奖，今年举办第六届，，主题为“共创新程，越战越勇”。

今天颁发的“邻里企业之星奖”，旨在表扬杰出的邻里企业。面对疫情的挑战，它们勇于创新，采纳数码科技，成功转型，不仅业务取得增长，还打开新的市场，接触到新的客户群。

刘燕玲指出，过去两年，冠病疫情带来了许多不确定性。边境关闭和安全管理措施的种种限制，使我国面临劳动力短缺和供应链方面的问题。

所有有的企业都受到冲击，尤其是规模较小、资源较少的邻里商家，感受到最直接的影响。

让人欣慰的是，全国商联总会和邻里企业中心，一直都在致力于协助邻里商家调整商业模式，积极鼓励邻里企业采用数码解决方案，创新求变，以更好地满足年轻一代的消费习惯和顾客多元化的需求。