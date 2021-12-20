新马陆路VTL开放给公民首日 多数为陪家人回乡探亲

（早报讯）新加坡和马来西亚陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至新马两国所有公民的首日，前往新山的乘客多数还是在本地工作的永久居民和长期证件持有者，想赶在年底前回家探亲。乘搭巴士入境马国的新加坡公民，则主要为陪伴亲人回乡探亲，而非特地前往购物或旅游。

记者今早7时半抵达兀兰巴士临时转换站，数十名搭乘首趟新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）短程巴士的乘客已提前抵达并办理了登记。据观察，今早从兀兰巴士临时转换站出发的巴士中，前往马国的本地公民只占少数。

疫情暴发前，几乎每个星期都会和家人一起回新山探望父亲和亲人的汤淑贞(70岁，退休者)，今早9时和女儿、女婿以及两岁大的孙女抵达巴士转换站，迫不及待搭乘巴士与长堤另一端的亲人团聚。

由于汤淑贞的女婿和孙女是本地公民，她只能等到如今陆路VTL扩大至新马两国所有公民后，才有机会全家一起到马国探亲。"陆路VTL开通是非常好的，但购票系统最好不要太复杂，才能方便年长者使用。我也希望当局可以尽快恢复乘搭火车进入马国的服务。"

已经21个月没回家的汤淑贞说，她非常想念在新山的家人，此次回去也打算给父亲一个惊喜。她颇有感触地说: "爸爸都97岁了，他的行动不太方便，也盼望我们能回去看他。不能陪在他身边，一直让我很过意不去。"

同样的，今早从奎因街巴士总站出发前往马国的巴士，也很少本地公民乘客。记者今早8时抵达巴士站，观察到已有30余名乘客形成人龙。早上9时乘坐首班车出发的乘客共有36名，当中并无新加坡公民。大多都是回马来西亚探亲或办理手续的马国人。

许瑜轩（22岁，学生）一家是今晨前往马国的旅客中，为数不多的新加坡人。许瑜轩的外公外婆住在槟城，碍于疫情，她们已有两年未见面。她此次出行是为了探望外公外婆和其他亲友，也期待能吃到她最爱的福建面。

“即使现在疫情还没稳定，可是我们实在太想念家人了。无论有多担心疫情，我们都一定要回去”。

根据新马VTL检测规定，所有入境我国者须连续七天呈报冠病快速检测结果，包括在入境后的第三及第七天，到指定检测中心做抗原快速检测（ART）。入境马国者则须连续六天接受检测。

虽然须进行多次检测，大部分受访者没有抱怨，认为这样的安排能保障安全。

陪马来西亚籍妻子回乡探亲的本地公民吴先生（42岁，教师）反映：“比较复杂的部分是行政工作。因为两国有不同的网站和要求，同时遵守两国的要求是很困难的。”

巴士业者今起增加每日服务趟次

《联合早报》早前报道，为配合陆路VTL扩大至新马两国所有公民，提供往返两地的指定巴士服务业者从今天起增加每日服务趟次，一天的单向车程总趟次将从目前的32趟增至50趟。每天可通过陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）进出新马的人数，增至约4320人。

汉达英达（Causeway Link）经营从新加坡奎因街巴士总站前往马来西亚新山拉庆中央巴士总站的巴士。公司从即日起至明年1月2日，将每天的单向服务增加到26趟。

本地星运旅游（Transtar）每天往返兀兰巴士临时转换站和拉庆中央巴士总站的陆路VTL短程巴士服务，也从今天起，将每天的单向趟次增加至24趟。