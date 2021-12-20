超过450万人完成疫苗接种 0.13％疑出现不良反应

（早报讯）截至11月30日，卫生科学局共接获1万4192起疑似接种冠病信使核糖核酸（mRNA）疫苗后的不良反应报告，占本地总注射剂数的0.13％。其中，701起属严重不良反应，占接种总剂数的0.007％。

这些严重不良反应包括严重过敏反应（anaphylaxis）、呼吸困难、心跳加速、血压上升或下降，以及胸痛等。

根据卫生科学局今晚（12月20日）发布的第八份冠病疫苗安全报告，从去年12月30日至今年11月30日，我国在全国疫苗接种计划下施打了超过1063万剂辉瑞/复必泰和莫德纳疫苗，超过450万人已完成两剂疫苗接种。

超过145万人接种了追加剂，接种辉瑞和莫德纳追加剂后出现不良反应的报告各有304起和87起，各占注射剂数的0.03％。

接种追加剂后通报的常见不良反应与首两剂相似，没有增加的现象。这包括红疹、瘙痒及面部和嘴唇肿胀等过敏反应，以及头晕、气短、胸闷、心悸、发烧和注射部位疼痛肿胀等，一般在几天后消退。

当局共收到四宗接种追加剂后出现出现心肌炎（myocarditis）的报告。

整体来看，接种后出现不良反应的公众中，约78％在60岁以下，这与疫苗临床试验的观察一致。60岁以下者会产生较多的反应，这是因为他们的免疫反应比较活跃。按性别来看，约65％是女性。

自今年6月3日开放注射以来，在12岁至18岁的接种者中，当局共接到1105起不良反应的报告，占总数的0.17％。常见的不良反应包括红疹，眼皮、脸部和嘴唇红肿、胸口不适、呼吸急促、发烧和晕眩等。这些不良反应一般在几天内消退，与国外反映的情况相同。

我国施打了超过26万剂科兴疫苗，共收到235起疑似不良反应报告，其中18起属严重不良反应，占接种疫苗总数的0.007％。

中国国药集团（SinoPharm）疫苗则施打了6万6408剂。当局接获26起疑似不良反应报告，占剂量总数的0.04％，当中两起属严重不良反应。

当局指出，不同疫苗出现不良反应的报告数量不能直接比较，因为不同疫苗在不同阶段开始使用。全国疫苗接种计划下采用的疫苗好处仍大于已知风险，卫生科学局将与卫生部继续密切监测疫苗的安全性。