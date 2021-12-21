武吉知马购物中心健身房出现疑似奥密克戎感染群

（早报讯）武吉知马购物中心的Anytime Fitness健身房出现疑似奥密克戎感染群，三名确诊病患中有两人初步确诊感染奥密克戎，另一人的检测结果尚未出炉。卫生部已展开密切接触者的追踪工作。

本地至今已发现71起奥密克戎确诊病例，其中六起是本土病例，65起从境外输入。这六起本土病例包括早前宣布确诊的四名机场前线人员。

根据卫生部今天（12月21日）凌晨发出的文告，列入武吉知马购物中心Anytime Fitness健身房感染群的三起奥密克戎病例都已完成疫苗接种，并且出现轻微症状，卫生部已展开密切接触者的追踪工作。

这三名病患包括24岁的无业男子、18岁义安理工学院女生，以及就读于香阳环球厨师学院（At-Sunrice GlobalChef Academy）的21岁男生。他们最近没有出国，调查发现他们在12月15日至17日之间到访过Anytime Fitness。

三人都在18日出现喉咙痛和发烧等症状，同天到全科诊所求医和接受检测。24岁男子当天确诊，其余两人隔天确诊。

18岁女学生最后一次回返校园是在15日，21岁男学生最近未返校。

与确诊病患有过密切接触的健身房员工和访客将接受隔离。为防万一，在本月15日至17日到过健身房的其他访客将收到健康风险警告（HRW）。卫生部也会联络他们，展开一次性的聚合酶链式反应（PCR）检测行动。

卫生部也吁请到过受影响区域的访客密切留意健康，并在到访日期的14天内尽可能减少社交接触。若身体不适，应立即求医。