（早报讯）亚太股市今早（12月21日星期二）开始回稳，目前已开市的悉尼股市涨0.21％，首尔股市涨0.02％，东京股市强劲回弹1.53％。美国三大股指的期货目前涨0.29％至0.54％，亚太各地股指期货亦显示市场将回稳。

美国纽约隔夜股市周一显著挫跌并且已连跌三天，因市场担心奥密克戎病例大增的影响以及美国拜登总统巨额经济振兴计划可能受重挫。标普500指数周一跌1.14％并录得9月以来最大的三天跌幅，道琼斯指数跌1.23％，纳斯达克指数则跌1.24％。

亚太股市昨日亦受疫情担忧影响纷纷败退，本地股市的海峡时报指数昨日也跌1.24％至3072.97点，几乎所有成份股股价下跌。

今天可关注的股票：

1.纳峰科技（Nanofilm）昨日闭市后发布截至12月底2021财年第四季业务报告显示，消费电子、通信和计算机的3C部门产量本季高峰期开始回升。按照集团目前生产计划，这股势头有望延续至下财年首季。另外，集团首次发布可持续发展报告，承诺研发和工程方面的投资维持在营收的5％以上。集团昨日也宣布委任Gian Yi Hsen（45岁）为首席商业兼战略执行官，2022年1月1日生效。

纳峰科技昨日股价跌4.12％至3.72元。

2.达阔水技术（Darco Water Technologies）昨日闭市后透露，少数股东与前任非执行副主席王志宣布双方的纠纷已友好解决。前者早前向商业事务局投案指控王志失职，不过该指控已在今年9月14日遭高庭驳回。

达阔水技术昨日股价持平于0.126元。

3.铭泰国际（Metech International）答复新交所询问为何股票交易量异于往常时说，公司目前正在准备寻求股东批准公司把业务多元化，发展新的环境与可持续性业务和生产及分销实验室培制砖石为核心业务之一。除此之外，公司并不知道其他原因可解释异常的交易活动。

铭泰国际昨日股价持平于0.37元，交易量达3388万股，是全场第三活跃股。

4.营养屋国际（NutryFarm International）昨日闭市后透露，其子公司已与南京中合融惠信息科技有限公司和金鹰国际货运代理有限公司签署合作协议，在一年期间从泰国供应1000集装箱的新鲜榴梿到中国。

营养屋国际昨日股价持平于0.31元。

5.宝特控股（Boldtek Holdings）今早开盘前要求股票交易暂停，以待发布消息。该股昨日股价跌2.94％至6.6分。

6.大信商用信托（Dasin Retail Trust）的在岸和离岸贷款设施昨日获得银行延长三个月。有关贷款设施原本在12月19日已到期。信托期待不久谈成再融资计划，若有显著进展将作出适当的宣布。信托今天恢复交易，其股价前天闭市报0.37元。