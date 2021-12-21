我国本月27日起 为5至11岁儿童接种冠病疫苗

（早报讯）全国疫苗接种计划扩大给超过30万名5岁至11岁孩童，小四至小六儿童可率先从明天开始预约，最早从本月27日起接种疫苗。

教育部与幼儿培育署今天（12月21日）发布联合文告说，明年在主流小学和回教学校就读四年级至六年级的儿童，将从明天起陆续收到预约接种疫苗的邀请短信。

当局预计将在明天发出约11万封邀请短信给这一批儿童的父母或监护人。9岁至11岁儿童（2009年至2012年出生）的父母和监护人可从下个星期一（12月27日）起，到卫生部的网站表达接种意愿。他们将在三到五天后收到附有个人化注册链接的短信，邀请他们预约接种时段。

卫生科学局较早前已批准让5岁至11岁儿童接种辉瑞／复必泰疫苗。冠病疫苗专家团建议，这一年龄层的儿童接种两剂疫苗之间的间隔期为21天，剂量只有成人的三分之一，即每剂10微克。

若2009年出生的儿童在接种第一剂疫苗前已12岁，则必须接种成人的疫苗剂量。

明年在本地小学和回教学校就读小一至小三的儿童父母或监护人，将从明年1月第一周起陆续收到邀请短信。

从明年1月第二周起，疫苗接种预约将开放给所有新加坡公民、永久居民以及持长期准证的五岁以上儿童。无论孩子就读的学校类型，父母或监护人都可到卫生部的网站为孩子注册接种疫苗。

所有儿童必须在父母或监护人的同意下，才能预约接种两剂疫苗。

所有儿童也须在一名父母或监护人的陪同下，到疫苗接种中心注射疫苗。家长或监护人也要带着孩子的学生证或其他如护照等，早前上网表达接种意愿者，也必须签署并出示同意书。

卫生部也将从明年1月12日起，出动流动疫苗接种团队到特需学校和婴幼儿早期介入服务（EIPIC）中心，为符合接种条件的儿童接种疫苗。父母或监护人可选择通过流动疫苗接种团队让孩子接种疫苗，或上网预约让孩子到儿童疫苗接种中心接种。