全岛15个儿童疫苗接种中心将陆续投入运作

（早报讯）全岛15个专为儿童接种冠病疫苗的中心将陆续投入运作，接受过儿科护理培训的医护人员以及经过儿童疫苗接种培训的工作人员将在中心提供服务。

根据教育部今早（12月21日）发布的文告，七个儿童疫苗接种中心将于12月27日开始投入运作，另外七个中心则将在明年1月3日运作。

教育部与卫生部合作，在尤索夫依萨中学（Yusof Ishak Secondary School）位于榜鹅的新校舍内增设一个儿童疫苗接种中心，以更好地服务盛港和榜鹅的居民。

这个中心将会在明年1月11日投入运作，并会设在尤索夫依萨中学的室内体育馆。在中心运作期间，室内体育馆会与其他校舍区分开来，以免影响中学生的课程。对儿童疫苗接种方面经验丰富的保健促进局流动疫苗接种团队，将会提供支持。

除了设在尤索夫依萨中学的中心以外，其他的儿童疫苗接种中心将会与现有的成人疫苗接种中心设在同一个地点。不过，儿童疫苗接种中心将会有个的别排队队伍和空间，以遵守安全管理措施，并确保疫苗接种过程无误。

流动疫苗接种团队会在明年1月12日到特需学校（SPED）和幼儿培育署资助的早期介入服务中心（EIPIC Centres），为学生接种疫苗。学校将会与这些学生的父母或监护人分享预约程序。

不在特需学校或早期介入服务中心上学的特需孩童，例如来自私人早期介入服务中心或在家自学的孩童，可通过全国预约系统开放给该年龄层的公众时预约接种。