孩子接种冠病疫苗 须注意什么？

（早报讯）我国将从本月27日起，分阶段为5岁至11岁的儿童接种冠病疫苗。家长陪同孩子接种疫苗时要注意哪些事项？来自同一户家庭但年龄不同的儿童是否能在同一天接种？

问：家长或监护人带孩子去接种疫苗时，应注意哪些事项？

答：家长或监护人应携带孩子的学生证或其他的证件如护照、出生证明等到接种中心，以核实儿童的身份。另外，那些早前在网上注册接种的公众，也必须在同意书上签名，在接种中心出示电子版或影印版的同意书。

12岁以下的儿童在接种疫苗时，须有家长或监护人陪同。若陪同孩童接种的不是他们的家长或监护人，他们也须出示家长授权书。

在接种疫苗之前，家长应确保孩子喝足够的水并已用餐，孩子也应避免进行激烈运动。

问：当局为什么优先让9岁至11岁的儿童接种疫苗，再开放给其他年龄较小的儿童？

答：当局将为30万名儿童接种疫苗，在计划展开初期必须额外小心，确保运作顺利再逐步为更多孩童接种。卫生部也要确保有足够受过儿科护理训练的医疗专员，以及有经验的工作人员，能够为儿童接种疫苗。

疫苗接种中心也必须在进行追加剂接种工作的同时，提供足够的空间让儿童的家长或监护人在旁等候。

因此，当局必须分阶段展开儿童疫苗接种计划。让年龄较大的学生首先接种，主要是希望他们下来能尽快参与规模较大的活动、课外活动以及运动赛事等。

所有五岁以上的儿童将可在从明年1月10日那一周开始预约接种疫苗。

问：若一户家庭中有几名不同年龄层的孩子（如五岁和七岁），他们的预约日期是否相同？如果他们来自同一户家庭，能否安排在同一天接种，好让父母不必请两次假？

答：疫苗接种计划将按照年龄层，逐步开放给所有儿童，2009年至2012年出生的儿童可从本月22日起开始预约，到了明年1月10日那一周起，所有五岁以上的孩童都可预约接种。

当局建议所有家长按照各年龄层的疫苗预约开放时间为孩子预约，并根据他们的预约日期和时间到接种中心接种。这在儿童接种计划展开初期尤其重要，同时也能确保疫苗接种中心可应付得来。

问：在儿童疫苗接种计划结束后，学前教育中心和小学的安全管理措施是否会有所改变？

答：疫苗将能有效避免大多数已接种者出现症状，但已接种者仍有感染冠病的风险。为确保学前教育中心和小学的安全，当局在儿童疫苗接种计划结束后，仍继续保留一些安全管理措施。尽管如此，在配合全国安全管理措施的前提下，当局将有较大的空间调整这些校内措施，允许更多校园活动。