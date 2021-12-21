佳福集团股票暂停交易

（早报讯）佳福集团（QAF）股票暂停交易，以待发布消息。集团今早（12月21日星期二）举行特别股东大会。

佳福集团今天早至暂停交易前股价涨0.57％至0.88元，交易并不活跃。

它今天透露，关于集团12月6日的股东通知书中所说，集团已签约以约1亿澳元（1亿新元）脱售在澳大利亚的初级生产业务（Primary Production Business），先决条件之一是买方要获得澳洲外国投资审查委员会（FIRB）的批准。佳福今天透露，据它了解，取得FIRB批准的期限已经延后至12月24日。新的期限是在特别股东大会之后。

佳福集团今天早上11点举行特别股东大会，寻求股东批准进行该项脱售。它脱售该澳洲业务后，将使用脱售所得，派发每股0.02元的特别股息给股东。

佳福集团是通过澳洲独资子公司Rivalea Holdings，经营在澳洲的初级生产业务，涉及养猪和猪肉加工厂等业务，并主要销售到澳洲市场。这个初级生产业务所在的土地，是由集团的澳洲独资公司Oxdale Dairy拥有。集团已签约把Rivalea Holdings和Oxdale Dairy的100％股权，卖给巴西挂牌公司JBS S.A旗下的公司。