受马国水灾影响 本地巴刹蔬菜售价涨30%

（早报讯）马来西亚连日强降雨导致多州豪雨成灾，影响本地巴刹售卖的蔬菜与海鲜价格。从马来西亚进口的蔬果和鱼，部分价格上涨约30%。

不过出入口商表示，本地蔬果供应渠道很多元，蔬菜整体的供应和价格还是稳定的。

记者今早（12月21日）到中峇鲁巴刹了解蔬菜和鱼类等海鲜的供应与价格情况。

售卖蔬菜的摊贩李丽珠（70岁）说：“从上星期开始，基本上所有的菜都起价，总体起大约30%。我们进货也变少。这一周，从马来西亚来的葱进价从每公斤5元涨到10元，卖价肯定也得相应涨。”

菜贩黄先生（62岁）说：“马来西亚部分淹水地区来的菜，比如葱，涨了30%以上。马来西亚其他地区来的菜，如菠菜和枸杞菜涨了10%。其他的蔬菜没什么变化。”

虽然蔬菜价格起，但买菜的人依旧多，不介意吃贵一点的菜。

带着孙女来菜市的骆桂妹（70岁）说：“本想买油麦菜和芥蓝，但9点多就已经卖完了。买了菜心、小白菜等等，价格都更贵一些。菜心本来1元8角一包，现在起到两元。

“即使起价，还是照买，孩子要吃嘛！”

经营熟食档口的小贩也表示食材最近起价了，但小贩依旧承担上涨的成本，没有提高售价。

60多岁的朱杏婵经营一家粥店。她说：“最近菜真是贵得离谱，我们很多菜从马来西亚进口，供应商说运输费上涨了。这一批从巴西班让批发来的葱，之前一公斤8元，现在要10元。辣椒也从每公斤8元涨到10元。小贩们都撑着，我们菜品的价格也不能涨。”

新加坡果菜出入口公会主席郑谦木受访时表示，由于多数蔬果是从柔佛州进口，因此供应未受到此番马国淹水影响。

他也提到，一些从泰国及马来西亚其他地区通过陆路运输进口至新加坡的蔬果，会经由南北大道、金马仑过来。“本地蔬果的供应渠道很多元，个别受影响的品种我们就通过其他渠道引进，还是能够保证货源充足，价格会相对稳定。”

天气恶劣影响渔获 海鲜价格起一半

马来西亚水患也影响本地鱼类和海鲜的供应与价格。

鱼贩颜喜玉（55岁）说：“12月起因为马来西亚天气不好、海上风浪大，海鲜就涨价，最近一周又下雨，价格涨得更厉害，进价一公斤至少涨一半。卖价跟着也涨，比如红斑之前35元一公斤，现在50元。货也少，隔壁那家通常早上10点收摊，今天8点半就卖完收摊了。”

与妻子一同选购海鲜的安原崇吾说：“本想今天做红虎虾，一看，前两周只要一公斤10元，现在一公斤要15元。黑虎虾没涨价，就买了黑虎虾。”

经营鱼汤店的魏仁庆（32岁）说：“虽然鱼价涨得凶，我们的食材马鲛鱼是跟鱼贩定价的，目前还没有起价。如果马鲛鱼价涨太多，我们食材进价也会上调。现在鱼汤售价还是不变。”