脱口罩与人打架 德士叔罚4500元

德士司机被嫌开太慢，遭后面的轿车司机鸣笛，两人下车大打出手，之后被控上法庭。德士司机庭上哭求，以为只是自卫，不知犯罪，希望法官轻判。

这起事件发生在今年6月10日下午3时44分，地点在文庆一带的麦奈雅路第108B座组屋前的露天停车场。

被告黄启勇（37岁），案发时是名德士司机，日前认下滋事打架以及触犯冠病19（临时措施）法令的控状。

案情显示，一名轿车司机彭孝宏（28岁）在案发当天，载着朋友在哥罗福街朝往劳明达街方向的路段行驶。当轿车开到加冷路和哥罗福街交界处时，刚好遇到红灯，轿车于是停在被告德士后头。

交通灯之后转绿，司机认为被告开得太慢，于是鸣笛，甚至跟踪被告到事发地点。

司机与被告先后下车，发生口角，司机还用胸口撞了被告一下，被告用双手把司机推走，两人之后大打出手。司机一度用手臂箍着被告的颈项，被告为了脱困，将司机绊倒。整个过程约有5分钟。

被告事后报警，行车记录器也拍到部分事发经过。

被告与司机过后被送到陈笃生医院治疗。被告嘴唇割伤，额头和左膝盖擦伤，拿了5天病假。

控方在陈词时表示，这是一起路霸事件，司机原本可以避开麻烦，但却要跟踪被告，认为被告的罪责以及所导致的伤害不高。不过，被告打架时脱下口罩，因此综合所有因素，求法官判被告罚款4500元至6000元。

被告求情时表示，他报警并提供证据，以为自己的行为只是自卫，不知道已涉及打架的罪行。被告一边求情一边哭泣，表示自己当了七年的德士司机，收入不高，不知要如何缴付罚款，希望法官轻判。

法官最后判被告罚款4500元。（人名译音）