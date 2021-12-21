出现疑似奥密克戎感染群 健身房宣布关闭五天深度清洁

（早报讯）出现疑似奥密克戎感染群的武吉知马Anytime Fitness健身房于今天下午4时许宣布关店清洁，下星期一才重开营业。在该健身房注册的会员暂时也不能去其他Anytime Fitness旗下的健身房运动。

Anytime Fitness健身房在Instagram和面簿上发布限时动态，修正了原本照常营业的通知，宣布武吉知马店关店清洁的消息。这是该健身房在上个星期清洁后的第二次深度清洁。被感染的会员最后一次到访是在五天前。

根据卫生部今天（12月21日）凌晨发的文告，位于武吉知马购物中心的Anytime Fitness健身房出现疑似奥密克戎感染群，三位确诊病患在上星期15日至17日到过健身房健身。

除了每周一次的抗原快速检测（ART）检测，在得知疑似感染群的消息后，所有的员工都额外进行了一次ART检测。健身房表示，目前没有员工接受隔离。为防止疫情扩散，他们要求会员即使进行剧烈运动，也必须戴口罩，而且锻炼时不得说话。

洪振德（47岁，商人）是武吉知马购物中心Anytime Fitness健身房的常客，平均一个星期会去健身三次。他表示尽管健身房出现了奥密克戎病例，但因为到健身房的人不多，而且他已经打了追加剂，所以并不担心。

他说：“我今早看到了关于健身房的新闻，所以就自己做了ART检测。我不会改变原来的生活，除非接到健康风险警告。”

然而，还没有打追加剂的林诘敏（21岁，学生）获知健身房出现疑似奥密克戎感染群后决定暂不踏入健身房健身。她说：“我不确定健身房是否认真消毒。我不想感染冠病后传染给我的祖父母。”