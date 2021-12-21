一天办三场婚宴请235人 承办公司与代表罚款1万4000元

多次被投诉疑似违规举办大型婚宴的宴会厅公司“Orange Ballroom”，在为一对新人同日内连办三场婚宴，招待约235人时被抓个正着，不仅被令停业20天，公司和其代表也因严重违反安全管理措施，昨天共判罚款1万4000元。

Orange Ballroom以及该公司的企业发展顾问兼经理奥斯曼（Osman Bin Arrifin，60岁），分别面对一项及两项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

任职四年多的奥斯曼也是公司的代表，平日负责公司日常业务，包括传递安全管理措施的信息给员工，并确保员工遵守。他昨天被判罚款6000元，他代表公司认罪后，公司也被罚款8000元。

根据案情，涉案宴会厅位于丹戎加东大厦三楼。自去年10月起至今年1月间，土地管理局就接获针对该公司违反防疫措施的投诉，包括没有遵守1米安全距离，以及宾客在一起唱歌跳舞。

当局的安全距离大使在今年1月30日到场检查时，发现一对新人在该宴会厅同一天内分三次进行婚宴，宾客人数多达235人。

调查显示，这对新人在上午10时半至中午12时招待62名宾客，下午1时半至3时又接待73名宾客，最后在下午4时半至6时另招待60名宾客，违反了一天内不同场次参加婚宴的总人数不能超过百人的规定，也没确保每场次的婚宴人数不超过50人。

不仅如此，安全距离措施不允许宾客参加多场宴会，但公司竟允许其中18人参加超过一场宴会。

提供100至1000人不等配套 供新人选择

被告明知故犯，还提供从100人至1000人不等的配套供新人选择。

控方在庭上揭露，有公众早在去年10月12日、12月22日和今年1月18日就向土地管理局投诉该公司所举办的婚宴违反防疫措施。当局的安全距离大使当时针对这些投诉，向宴会厅职员强调须遵守条例的必要性。

岂料12天后，Orange Ballroom又被抓包违规，而且更向涉案新人提供规模从100人至1000人不等的配套以供选择。

奥斯曼求情时说，公司因疫情关系已亏损逾50万元。另外，在被令停业的20天里，公司须为受影响的九对新人另觅场地办婚礼，额外支出逾2万5000元，因此希望法官能从轻发落。

法官下判时严厉警告被告要及时调整宴会安排，确保公司的服务符合防疫措施标准，否则客户不仅可能会产生误会，还或因此做出违例行为和提高病毒传播风险。