冠病疫情复苏补贴 申请期限延至2022年底

（早报讯）为继续支援在冠病疫情中生计受影响的新加坡人，政府将冠病疫情复苏补贴的申请期限延长到明年底，成功申请者最多可在今明两年获得三轮共九个月的补贴，每月可获得最多500元或700元。

社会及家庭发展部今天发文告（12月21日）指出，尽管经济前景已有所好转，但疫情反复，各行业的经济复苏程度不均，部分国人的生计持续受到影响，因此继续支持受影响的工友。

申请者若因裁员或非自愿终止合同而失业，或被迫休无薪假至少连续三个月，可获每月最多700元的补贴，每轮为期三个月。

若个人收入比过去每月平均收入减少一半长达至少连续三个月；或是自雇人士在申请CRG时，至少连续三个月的净营收（net trade income）比2020年或2021年的每月平均营收减少至少一半，也能获得最多500元补贴，每轮为期三个月。

明年起，申请者的条件包括：须是21岁及以上的本地公民或永久居民；最多只能拥有一处房产，且所住房产年值不超过2万1000元；家庭月入在工作或收入受影响前不超过7800元，或人均月入不超过2600元；须在2020年和2021年累计工作至少六个月，自雇人士也须呈报2020年或2021年的年净营收，并提供其工作范围的证明文件。

申请者也须证明过去两个月有积极申请工作或提升技能，或参加过劳动力发展局等机构的职业指导。

社会及家庭发展部是在今年1月推出冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant, 简称CRG），支援疫情中失业、被迫放无薪假或收入严重减少达三个月及以上的中低收入与自雇人士。截至本月5日，当局共在计划下拨款约5700万元给约2万7000人。

那些曾在今年领取CRG的人士，可在明年或领完最后一个月CRG后继续申请，不过今明两年不得领取超过三轮的CRG。

公众可上网申请。需协助的公众可拨打ComCare热线1800-222-0000，或电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或到社会服务中心（Social Service Office）办理申请。

第三轮的CRG受益者也能获得劳动力发展局及全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）提供的求职支援。

独立编导因疫情收入锐减九成 获两轮CRG每月500元补贴

从事独立媒体编导的陈女士（化名，60岁）和丈夫都是自由工作者。受疫情冲击，她今年只接到一个项目工作，收入较疫情前锐减至少九成。

在工会朋友的推介下，陈女士申请了CRG，并分两轮获得每月500元的补贴，为期六个月。她还在今年7月和8月额外申请到每月500元的冠病疫情复苏临时补贴（CRG - Temporary）。她的丈夫也申请到合计2000元的补贴。

陈女士接受《联合早报》电访时说：“我们这行很专精（niche），收入不稳定，项目要拖三个月到半年才收到款，而且不一定收到全款。今年过得特别难，要靠积蓄生活，CRG帮了我们很多。”

她也提到，最初通过网络申请CRG时，一度因填错申请表格而放弃。“申请复杂，一开始申请不成功。还好朋友一直鼓励，我们到家附近的社会服务中心求助，提供资料，工作人员帮我们申请成功。”