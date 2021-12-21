樟宜机场增设防洪新法宝

（早报讯）一个感应器、一个电眼，24小时监控沟渠水位，确保机场运作不受洪水影响。

新加坡樟宜机场集团今年6月开始安装以上防洪新措施，至今七个感应器已安装完毕，设在机场范围内的七个主要沟渠。这些沟渠都装有保安闸门，水位或因卡在闸门的落叶和垃圾，或受潮汐影响涨高，存在淹水的风险。

到明年2月，另四个较有可能发生淹水的“热点”也会装上该器材，使感应器总数增至11个。

集团总体规划高级经理钟丽萍日前受访时说，感应器采用雷达科技，沟渠一旦60％满，工作人员就会接到系统发出的通知，并派人到场检查。他们一般能在30分钟内抵达现场，解决问题。

机场空侧区南端沟渠的运作则稍有不同——其他六个沟渠的安全闸门都是固定，但这个沟渠的闸门则能开关。如此一来，感应器一旦探测到沟渠已65%满，闸门就会自动打开，水位回落到30％后，闸门就会关闭。工作人员可以通过电眼的实时画面，监控各沟渠水位和现场的实际情况。

集团工程管理与系统规划高级副总裁唐慧安说，气候转变带来的更极端降雨量，增添了樟宜机场陆侧车道和空侧飞行岛及滑行道的淹水风险。新开发的系统能根据雨势和潮汐趋向，预测沟渠淹水的可能性，助集团更快速有效地应对这方面的未来挑战。

他也提到，过去，工作人员每天都得到沟渠检查，每次需花上约30分钟。有了感应器和电眼，这份差事可省略，有助工作人员把精力集中在其他事项。“以往我们有固定的沟渠清理和检查机制，现在这些工作可以更具针对性，不用为了清理而清理。”

唐慧安坦言，直到所有大小沟渠的检查工作都能自动化以前，现有的人力不可少。

新防洪措施今年9月协助樟宜机场预防了一场淹水事件。

钟丽萍透露，当时下了一场很大的雨，沟渠水位上升，闸门已打开放水。不过，雨停后，水位不跌反升，工作人员因此接到系统通知，抵达现场后发现有较严重的堵塞情况。一旦清除后，水位即刻下降回到正常水平。

完整报道：七主要沟渠已完成装置 樟宜机场装防洪系统监控沟渠水位