（早报讯）即便担心奥密克戎毒株掀起的新一波疫情，华尔街依然期待迎接传统圣诞涨势，亚太股市今早（12月22日）多数将继续回稳。目前已开市的悉尼股市微跌0.05％，但首尔股市涨0.47％，东京股市亦攀升0.29％，股指期货则显示亚太其余股市将普遍回稳。美国三大股指的期货目前偏向微跌。

亚太股市昨日普遍回扬，本地股市的海峡时报指数也回涨0.39％至3085.08点，大多数成份股股价上涨。美国纽约隔夜股市随后显著回扬结束三天连跌，标普500指数周二上涨1.78％，道琼斯指数涨1.60％，纳斯达克指数更是强劲回弹2.40％。

今天（12月22日）可关注的股票：

1.佳福集团（QAF）昨日闭市后透露，特别股东大会已通过批准脱售澳大利亚的初级生产业务（Primary Production Business）以及派发每股0.02元的特别股息之事。此外，公司接获买方通知，该交易已获得澳洲外国投资审查委员会（FIRB）的批准。因此，这项收购交易的两项先决条件已符合，并且预定在2022年1月的第一个星期完成交易。公司到时将宣布特别股息的派发日期和股票注册截止日期。

佳福集团是通过澳洲独资子公司Rivalea Holdings，经营在澳洲的初级生产业务，涉及养猪和猪肉加工厂等业务，并主要销售到澳洲市场。这个初级生产业务所在的土地，是由集团的澳洲独资公司Oxdale Dairy拥有。佳福集团将以约1亿澳元（1亿新元），把Rivalea Holdings和Oxdale Dairy的100％股权，卖给巴西挂牌公司JBS S.A旗下的公司。

佳福集团昨日股票在中午开始暂停交易，暂停交易前股价涨0.57％至0.88元。这只股票今天将恢复交易。

2.锦佳集团（GKE Corporation）昨日闭市后透露，它以1250万元，收购Fair Chem Industries全部股权，以拓展化学品仓储和业务能力。Fair Chem是特殊化学仓储业者，并且在本地具有生产特殊化学的能力。收购价占约锦佳集团市值的14.0％。

锦佳集团昨日股价跌1.74％至0.113元。

3.本地零售商本杰明控股（F J Benjamin）披露，Western Properties同意以每股2.5分，认购本杰明控股的1亿2000万股新股。Western Properties持有本杰明控股的股权将因此从7.4％增加至16.7％，成为本杰明控股的第二大股东。

Western Properties是远东机构（Far East Organization）旗下的公司。本杰明控股表示，将与远东机构合作开展新的业务，以及在现有的品牌组合中进行合作。

本杰明控股昨日股价挫跌4.55％至2.1分。

4.宝特控股（Boldtek Holdings）昨日闭市后透露，公司昨日与七名投资者签约，将发出约7333万股新股供他们认购，每股发行价6分，总值接近440万元。这些新股占扩大后股本的19.80％。发行价比周一的6.62分交易量加权平均股价低9.37％。公司发行新股净得420万元，是要加强财务情况和供作营运资金。

宝特控股昨日开盘前要求股票交易暂停，它今天将恢复交易。该股前日股价跌2.94％至6.6分。

5.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）新发行的约1亿5911万单位，将在今天开始交易。