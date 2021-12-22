中学分配结果出炉 约八成学生分配到首三个选择

（早报讯）中学分配结果今天（12月22日）出炉，明年上中学的新生是首批使用积分等级（Achievement Level，简称AL）的学生，如教育部早前模拟得出的参考性截分点，没有中学出现4分“完美成绩”的截分点。

莱佛士女中是其中一所截分点为六分的学校，这个截分点是各校中最低，即入学门槛最高的。

教育部今天发文告指出，超过九成学生被分配到自己选择的学校，其中约八成被分配到前三个选择的其中一个，情况同去年不相上下。学生共可选择六所学校。

教育部指出，多数中学的截分点与教育部早前提供的参考性截分点一致，其他中学最多只出现一个积分等级的差别。未有学校的截分点为4分或5分。

小学离校考试（PSLE）今年改以“八级”的积分等级（Achievement Level，简称AL），考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1最优秀。四个科目的积分等级加起来等于考生的总成绩，介于4分至32分。

根据《联合早报》查询，多数中学的截分点与教育部早前提供的相近。教育部是根据2020年考生的成绩与中学选择模拟出各校的截分点，供本届小六学生参考。截分点是最后一名被录取学生的成绩。

直通车学校的截分点介于6分至9M。

以南洋女子中学校为例，截分点为7D，这意味最后一名被录取的学生在会考获得7分，高级华文考获特优（Distinction, D）。这个门槛稍比教育部早前提供的较高。教育部提供的截分点为7M，意味学生在会考得考获7分，高级华文考获优异（Merit, M）。

华侨中学的截分点是7M，与早前提供的相同。圣尼各拉女校的直通车课程截分点是7M，快捷源流课程的截分点为9M。公教中学直通车课程的截分点为8M，快捷源流课程的是9M。南华中学的截分点为11D。