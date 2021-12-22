为遏制奥密克戎传播 VTL航班和巴士明天起暂停售票

（早报讯）感染奥密克戎冠病变种毒株的输入病例近日增加，为遏制病毒传播，新加坡将暂停售卖12月23日至明年1月20日的疫苗接种者旅游通道（VTL）机票与巴士车票。不过已经购票的旅客不受影响。

政府也会暂时收紧1月20日后的票数，以及通过VTL入境我国的旅客人数。

贸工部今天发文告说，所有已经购买12月23日至明年1月20日巴士车票的旅客不受影响，短期旅客和长期证件持有者也能申请疫苗接种者通行证。

不过从1月21日起，每天获准载客的单向巴士趟次会从目前的50趟减至24趟。按照每辆最多45人来计算，到时每天通过陆路VTL往返新马的人数将从目前的约4320人减至2160人，预计农历新年期间的巴士售票情况会更加激烈。

航空方面，新加坡民航局指出，从1月21日起，飞往我国的VTL航班座位票数会减半。根据现有安排，当局每天允许最多1万5000名VTL旅客入境我国。

65起奥密克戎病例是境外输入

我国至今已发现至少71起奥密克戎确诊病例，其中65起从境外输入，包括前天新增的42起。

卫生部今天（12月22日）发文告说，当局积极展开联系密切接触者的工作并采取额外安全措施，因此目前仍能控制变种毒株在社区传播。

“不过奥密克戎迟早会在社区传播。我们的边境措施会让我们有更多时间研究和了解这个毒株，并加强我们的防御。”

政府因此决定暂时限制VTL人数，借此减少我国对境外输入奥密克戎病例的接触。卫生部下来会继续密切观察最新局势，再调整边境措施。