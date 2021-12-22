易华仁：收紧VTL是保障公共卫生的必要之举

（早报讯）政府理解一些民众会对疫苗接种者旅游通道（VTL）计划的最新调整感到失望，但交通部长易华仁表示，这是保障公共卫生的必要之举。

易华仁今天（12月22日）在面簿贴文说，我国对于重开边境采取谨慎和精细校准的策略，因此须根据公共卫生风险评估，在必要时收紧预防措施，以便保护新加坡人、前线航空员工及旅客的健康与安全。

同时，我国也须继续推广疫苗和追加剂接种计划，提高人民对新变种毒株的防护。

易华仁也说，所有会与抵境旅客接触的机场员工都会穿戴加强版的个人防护装备，包括N95口罩和面罩。他们也会遵守更严格的检测程序。

感染奥密克戎冠病变种毒株的输入病例近日增加，为遏制病毒传播，新加坡将暂停售卖12月23日至明年1月20日的VTL机票与巴士车票。不过已经购票的旅客不受影响。

1月21日恢复车票销售时，车票数量将减半。