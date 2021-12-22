民航局：额外防疫措施保护机场和机组人员

（早报讯）随着奥密克戎变种毒株的出现，新加坡民航局将进一步加强防疫措施，以更好保护机场工作人员和机组人员。

根据民航局今天（12月22日）发布的文告，所有与抵达乘客有接触的机场工作人员，包括在德士站等公共场所的工作人员，都须穿戴包括N95口罩和面罩的加强版个人防护装备（PPE）。

机场的所有前线工作人员也须接受至少七天的聚合酶链式反应（PCR）定期轮流检测（RRT），取代现有的抗原快速检测（ART）。有较高风险的前线机场工作人员也须在他们的PCR定期检测的第三天，在雇主的监督下，进行ART检测。

另外，所有本地空服人员也须接受为期七天的PCR定期轮流检测，其中包括在第三天在雇主监督下，进行ART检测。

民航局指出，自11月下旬本地出现奥密克戎病例后，当局已实施多项措施，确保机场工作人员、机组人员和公众的健康。

这包括限制近期前往撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）的旅客入境、延迟向卡塔尔，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国开通疫苗接种者旅游通道（VTL）、收紧对VTL旅客的检测要求，以及加强机场工作人员与空服人员的PPE和检测要求。

民航局也将继续密切关注冠病疫情的局势，并调整措施，以保护旅客、机场工作人员、机组人员和社区的健康。