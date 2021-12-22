一新加坡人从美返新度假 因班机有奥密克戎确诊病例被迫隔离10天

（早报讯）在美国工作的新加坡人好不容易完成41个小时的旅程只为飞回新与家人过圣诞，不料却在班机上与疑似感染奥密克戎变种毒株的乘客有过密切接触，下飞机后得隔离10天直到回返美国的前一晚。

自新加坡与美国在10月19日开通疫苗接种者旅游通道（VTL）后，从美国飞往新加坡的直飞航班就抢购一空，长期旅居美国休斯顿的新加坡人安德鲁（43岁，公关）只好通过多次的转机，最终从德国乘搭VTL航班在上周末（19日）傍晚回返新加坡。

他在抵境后接受聚合酶链式反应（PCR）检测，当天晚上得知检测结果呈阴性，盼望着与两年多没见的亲朋好友团聚，还计划在圣诞平安夜庆祝母亲的生日，以及与亲人度过圣诞和倒数跨年。

不料，安德鲁却在前天（20日）接到卫生部的健康风险警告（HRW），据卫生部通知，他从德国乘搭的班机上有乘客确诊冠病。为了亲人的安全，他自行决定不在下来六天内探望他们，只有在通过抗原快速检测（ART）后才出门购买食物。

但昨天安德鲁又接到卫生部通知，指航班上的确诊病例怀疑感染了奥密克戎变种毒株，他原本接到的HRW变成了10天的隔离令。而且他不能在自己单独居住的家中接受隔离，必须被接到政府指定的隔离设施。

已接种了三剂信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗的安德鲁并没有感觉身体有任何不适，从抵境至今共接受了两次PCR和四次ART检测结果也都呈阴性。

他无奈地说：“虽然了解冠病有潜伏期且可能更具传染性，为了安全起见，接受隔离在所难免。但10天是否过于谨慎？尤其本地接种率已非常高，而且政府也决定开放边境，或许当局对奥密克戎的处理方式可以更理智一些。”

完成隔离后只剩一天与家人相聚

如今，安德鲁只能在本月31日正式完成隔离，1月1日与家人相聚，隔天凌晨就得飞回美国。他受访时透露，亲朋好友难免感到非常失望，但也了解疫情的不确定性，他只能感叹自己倒霉。

安德鲁至今不知道他乘搭的班机有几名确诊乘客或确诊乘客的座位等信息，但据他观察，当天从德国飞往新加坡的这趟班机总载客量超过八成，他乘坐的是商务舱，照理座位与座位之间的距离比较宽。

安德鲁的来回机票共2000多美元，他没收到通知会有任何赔偿，但隔离设施及两次检测费用将由政府支付。