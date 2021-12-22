VTL机票和巴士票将停售 马国游子：无奈又失望

（早报讯）我国暂停售卖疫苗接种者旅游通道（VTL）机票与巴士车票的消息传出后，一些准备回国过年的马来西亚游子坦言既无奈又失望，与家人团聚庆新年的心愿再度受阻。

陈秋萍（42岁，销售助理）和丈夫目前在新加坡工作，夫妻俩计划明年1月底通过新马陆路VTL回新山老家过年，但还没买到车票。

陈秋萍说：“我们打算26或27号回去，汉达英达（Causeway Link）车票之前开卖时我们抢不到票，现在突然出现新限制，我担心抢不到另一家业者的车票。”

陈秋萍无奈指出，她和丈夫已经近两年没回新山与家人团聚。“期待能与孩子和年迈父母一起过新年，不知道这个愿望能不能实现。”

从事零售业的刘先生（44岁）则计划1月底和弟弟一起回槟城过年，今早看到最新消息后难免感到失望。

他说，早前已经看好机票，但因还有朋友要同行，还没来得及商量要预订哪一趟班机，就突然公布新限制，“想回也未必回得去了”。

“条例一直在改变，接下来我还是会尝试抢票，如果实在买不到就只好过完年才回家。”

明年农历正月初一是阳历2月1日。为遏制病毒传播，新加坡将暂停售卖12月23日至明年1月20日的VTL机票与巴士车票，但已经购票的旅客不受影响。政府也会把1月20日后的票数，以及通过VTL入境我国的旅客人数减半。

两家巴士公司网站有大批顾客涌入抢票

汉达英达网站从上周五开始售卖1月10日至31日的新马陆路VTL车票，2月的车票尚未开卖。星运旅游（Transtar）则是昨天已开卖至1月20日的车票。

汉达英达巴士公司副执行董事林镇芳今天中午受访时说，从今天到明年1月份，从新加坡前往马国的车票总体上已售出九成。

暂停售票的消息公布后，网络系统出现大批的顾客涌入，想购买车票，但他们已于中午12时30分暂停售票。“我们接到马来西亚政府的指令，要求我们暂时停止售卖车票。”

目前她还不确定是否有顾客前来取消车票，但公司的规定是不会退款。“如果顾客坚持退票，公司也许会尽可能地提供他们旅游券（travel credit）。”

星运旅游董事经理叶础辉今早也指出，从明天至1月20日的车票已经卖得七七八八，公司之后开卖的车票会减少趟次，但购票方式维持不变，也不允许退票或转让车票。