鬣蜥受困公路中央 车长路人引导解困

鬣蜥受困在七线道的路中央进退两难，好心巴士车长与数名路人合作引导，好不容易才把鬣蜥引上分隔岛，它最终爬上分隔岛的树上不肯下来。

这令人感动的一幕发生在星期天（19日）中午时段，地点在往宏茂桥方向的义顺2道与义顺1道的交界处，靠近义顺体育场一带。网民杨先生在面簿专页“SG PCN Cyclist”上传一则约两分钟的视频，显示一只鬣蜥（Iguana）在路中央彷徨无助。

视频一开始，在车水马龙的路上，一辆易塔通的巴士停在路中央，巴士右前方有一只爬虫，仔细看原来是一只约一米长的鬣蜥，相信是因为车流量太急，它进退两难。

在视频，巴士车长相信怕压到鬣蜥，于是停下巴士，与两三名路人一起引导鬣蜥爬向草皮。

拍视频的吴多慈（50岁）告诉《联合晚报》：“我当时从宏茂桥骑脚踏车前往三巴旺，过了伦多道时看到车子都停在路中央，又看到一些骑士、路人及巴士车长为一只鬣蜥引路，甚至还有脚踏车骑士抛下脚车上前帮忙，大家都想把鬣蜥引到最靠近的草皮，远离繁忙的车流，我看了很感动。”

这则贴文引来近600个赞，还有500多个转传，网民纷纷赞赏一群人群策群力帮助鬣蜥的过程。

关爱动物研究教育协会指出，这只被走私到本地的美洲鬣蜥当宠物，疑是遭饲主弃养后才出现在户外。

关爱动物研究协会（ACRES）指出：“这只美洲鬣蜥（Green Iguana）可能被遗弃在附近。“我们非常感谢司机与路人停下来帮助这只鬣蜥过马路的善举。公众如果在路上遇到需要协助的野生动物，请在安全的情况下停车。在安全的情况下，路人可以指挥来往的车辆，避免因动物而引起交通事故。“

协会提醒公众发现类似情况时，可拨打协会24小时野生动物救援热线97837782求助。