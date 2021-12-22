偷拍别人驾照注册BlueSG账号 无照保安半年开车96次

没有驾照却想开车，保安竟擅自偷拍医院男职员的驾照，冒充男职员身份注册BlueSG账号，并在半年内无照开车趴趴走达96次，最终因超速被测速摄像机拍下，他才向男职员“自首”。

被告陆明轩（译音，25岁）面对四项控状，包括冒充他人欺骗、无照开车、超速和没买第三方保险等。他承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（12月21日）被判坐牢12周和不准持有驾照三年。

根据案情，被告案发时是一所医院的保安，他没有驾照想开电动车共享服务BlueSG的车。

由于需要驾照才能注册BlueSG账号，被告于是萌生歪念，打算冒用他人的驾照。

去年11月，被告在医院值勤时，到一名医院职员（29岁）的座位与对方聊天。

职员后来有事暂时离开座位，被告趁四下无人时，擅自从职员的钱包中抽出对方的驾照，再拍下驾照的正反面。他接着把驾照放回钱包，然后若无其事地离开。

几天后，被告冒用职员的身份，将偷拍的驾照上传到BlueSG，以此注册账号。

他过后从去年11月11日至今年5月27日，无照在全岛趴趴走多达96次，其中一次更开车长达两小时27分钟。

期间，被告在5月2日驾驶BlueSG的车时，被测速摄像机拍下他以时速95公里的速度开车，远远超过该路段每小时80公里的时速限制。

被告后来收到BlueSG发出信函表明已把注册在他账号下的驾照发给交警，被告见事迹败露，才向职员坦承自己冒用对方的驾照开车。

职员随后在6月8日报警处理。