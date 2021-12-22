男子申诉：排队四小时入住酒店 客房冰箱内存剩食

男子申诉，排队4小时后成功入住酒店“宅度假”，却扫兴地在冰箱内发现剩余食物。

一名网友日前在社交媒体TikTok上载视频，申诉他入住牛车水富丽华城市中心酒店（Furama City Centre Hotel）的不愉快经历。

他在录制视频的当下表示，入住时排长龙登记，而从他的视频中可见，数十人在酒店二楼入住柜台等候。

队伍一路延伸至一楼大厅和酒店大门外，目测超过50人在等候，一些顾客携带的行李则放在一旁。

网友在另一段视频中也说，等了四个小时后终于能入住，结果发现冰箱内放着上个房客留下的剩余食物，床单和被子都没有整理好。

视频显示，冰箱内放有饭盒和一些装在塑料袋中的食品，床上的被子也十分凌乱。

两段视频各有超过12万及4万8000次观看，该网友也在留言中透露，他第一天傍晚6时许才入住，第二天退房时，仍见到入住柜台前大排长龙。

富丽华城市中心酒店发言人受询时表示，已得知该名顾客遇到的不便以及相关反映。发言人解释，由于是年底学校假期以及佳节旺季，如同其他近期重新开业的酒店，酒店这期间有很多人订房入住与退房。

“顾客的健康与安全仍是我们的首要任务，我们向来都经常审查和完善程序，包括错开入住时间，确保每个人都能顺利入住。”