吉宝数据中心控股与四能源业者合作 研究从澳洲运液态氢到新加坡的供应链

（早报讯）吉宝数据中心控股公司（Keppel Data Centres Holding Pte Ltd）与四家能源业者签署谅解备忘录，将研究建立从澳大利亚供应液态氢（Liquid Hydrogen）到新加坡甚至到日本的稳定供应链的长期可行性。

吉宝数据中心控股公司是吉宝讯通（Keppel T&T）与吉宝置业（Keppel Land）的合资公司。

与吉宝数据中心控股公司签署备忘录的四家能源业者是：伍德赛德能源公司（Woodside Energy）、城市能源公司（City Energy）、新加坡大阪瓦斯公司（Osaka Gas Singapore）以及City-OG Gas Energy Services公司。

根据合作各方的联合文告，这个协议的签署，紧接澳大利亚公司伍德赛德能源宣布其柏斯奎纳纳（Kwinana）液态氢设施（H2Perth Hydrogen）计划，要在当地建设一个大型液态氢和氨的出口中枢。

H2Perth项目位于西澳，从那里把液态氢运到新加坡和日本，不只地理位置理想，也靠近现有的天然气、电力、水和港口基础设施。

合作各方的这个可行性研究，预期将进行至明年中，到时合作各方将决定下一阶段的合作。