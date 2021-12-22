武吉知马路上段丛林内 单亲妈妈遭压死 砖墙重数十公斤

（早报讯）单亲妈妈到丛林远足遭砖墙压死，记者在事故现场见到一片1公尺见方的断裂砖墙，重达数十公斤。现场可见意外发生后，好友们忙着解救死者时留下的痕迹。

据记者观察，事发地点有个小斜坡，斜坡上立着一堵砖墙。不愿具名的受访者透露，砖墙原本是L形，但由于部分砖墙断裂，如今已断成两截。

记者曾尝试将草地上的砖墙抬起，但相信有数十公斤重，记者完全搬不动。

仍耸立的砖墙下方有被雨水冲下的泥土、落叶，还有被压过的痕迹。

在事发现场留下的一个自动心脏除颤器使用手册。一般相信，在场的人曾在事发后，曾尝试给予死者急救。（梁麒麟摄）

另外，砖墙旁可见一个自动心脏除颤器（AED）的使用手册、手套、两个空矿泉水瓶、绿色帽子和消毒纸巾的包装，相信和死者同行的友人曾试图给予急救。

这起事故发生在上星期天（12月19日）中午约12时40分，地点是武吉知马路上段旧福特汽车厂旁边的丛林。

警方受询时证实当天接获报案，一名48岁的女子被发现时，一动不动地倒在草丛中，当时已经不省人事。民防人员随后将女子送往黄廷方综合医院急救。

警方透露女子送院后不治，初步调查排除他杀的可能，案件仍在调查中。

据zaobao.sg探悉，死者是48岁的茉莉塔，当天跟朋友一行六人到武吉巴督自然公园边缘的丛林中远足，途中发现貌似旧甘榜古迹的地方，决定在一面砖墙前合影。

岂料，一片1公尺见方的砖墙突然倒下，砸中茉莉塔，一旁的友人赶紧搬走砖墙，但她已经奄奄一息。

据悉，出事的丛林过去是旧曼多萨甘榜（Old Mendoza village）的遗址。