（早报讯）上个周末，九家餐饮场所因违反安全管理措施被罚。当中有七家餐饮场所被令暂停营业，两家被罚款。

永续发展与环境部今天（12月22日）发文告说，在上个周末的执法行动中发现七家食肆触犯安全管理和疫苗接种差异化措施，例如没有减少顾客和员工之间的互动，以及未确保进入店内的食客都已完成接种等，因此被令停业至少10天。

其中，有两家餐饮场所是重犯。位于马可新路（Magazine Road）的Haru由于为顾客提供骰子游戏，再加上之前曾违例，被令自本月22日起停业40天，直到明年1月30日。

另一个再度违例的业者是位于东陵购物中心的Euphoria。业者因没有减少顾客和员工之间的互动、没确保各组顾客之间保持至少一米距离，也没有为顾客实施SafeEntry访客登记等违例行为，被令停业20天。

另外，有两家食肆CY Bistro和Thong Lor各接到1000元的罚单，它们的违规行为包括未确保不同桌的客人之间保持至少1米距离，以及没有为顾客进行SafeEntry访客登记。

当局提醒，公众应严格遵守安全管理措施，尤其是奥密克戎变种毒株已在全球散播的这段期间。年长者下来几周也应减少外出，继续避开人多的地方。

政府机构也会在年底佳节期间加强对餐饮场所的稽查工作，并对违例的餐饮业者与个人采取严厉的执法行动。违例者可能会被起诉，甚至吊销执照。