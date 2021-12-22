马新依斯干达特区部长级联合委员会昨召开第14次会议

（早报讯）展延两年的马新依斯干达特区部长级联合委员会第14次会议，昨天顺利召开。两国讨论了工业、交通和环境等课题，也希望在未来能让更多人使用陆路疫苗接种者旅游通道。

第14次会议昨天（12月21日）以视讯方式进行，由负责经济事务的马国首相署部长慕斯达法（Mustapa Mohamed），以及我国国家发展部长李智陞联合主持。

新马两国今天（12月22日）发出联合声明说，此次会议是在马来西亚首相依斯迈沙比里上个月底访问新加坡时与李显龙总理会面的积极势头上展开。马来西亚和新加坡在会议上重申，将在冠病疫情期间继续推动马新依斯干达特区（Iskandar Malaysia）的发展。

在备受关注的人员互通课题上，声明中提到，虽然疫情带来许多挑战，不过移民工作小组会继续以安全且可靠的方式推动人员和货物流通。两国上个月29日启动了陆路疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，前译疫苗接种者旅游走廊），委员会希望接下来能在安全许可的情况下，让更多人使用这个通道。

截至11月30日，马国政府批准了近69万4000份使用马来西亚自动通关系统的申请。

此外，负责交通事项的工作小组会探讨如何改善跨境巴士服务，也会在疫情稳定后协助拓展陆路VTL。该工作小组将研究怎么鼓励公众在国内和跨境出行时改用电动车。

我国和马来西亚去年恢复了新柔地铁项目，委员会期待地铁能最迟在2026年底开始载客。

另一方面，两国在疫情期间持续推动依斯干达特区制造业的发展，过去两年来，驻本地企业的投资金额达8亿4700万美元（约11亿5700万新元）。

声明中说，2019年和去年获批准的制造业项目各有52个，分别总值3亿7100美元和4亿7600万美元。涵盖的主要领域包括电气和电子、金属制品，及机器和设备。接下来，委员会也会开辟新的合作领域，尤其是先进材料工程、食品和人才发展等。

委员会上一次开会是在2017年7月。第14次会议原定2019年1月举行，但当时因为柔佛州务大臣在会议举行前，未经批准登上非法停留在我国水域的马方浮标船引发外交风波，我国因此决定延后会议。

委员会预计将在明年中再次召开会议。