辣玉莎再次供证并确定“带进坟墓”源自毕丹星

（早报讯）工人党秘书长毕丹星指盛港集选区前议员辣玉莎供证时说谎，辣玉莎再次供证时不仅全盘否认，还称要她把信息“带进坟墓”这句话并非她所惯用，这句话出自毕丹星。

国会特权委员今天（12月22日）再次传召辣玉莎供证，这是辣玉莎继本月2日和3日后，第三次出席听证会。她在1个小时多的供证中，逐一反驳毕丹星指她在听证会上说谎的指控，包括听证会上出现的关键句子“把信息带进坟墓”。

辣玉莎8月3日在国会上谎称，她三年前陪同一名性侵受害者去报案时，警方做出了不当评论。8月8日，她与毕丹星、党主席林瑞莲和副主席费沙见面，向他们坦诚此事。同日，她发短信给她的秘书助理和一名党干部，告诉他们三名领导同意，认为最好的方式是要她“把信息带进坟墓”。

工人党三名领导早前供证时一致否认这一点。

根据国会特权委员会今天发布的第六份特别调查报告，辣玉莎供证时解释，她在8月8日向三名领导透露性侵遭遇，他们之后告诉她不要再提在国会中捏造的报案经历。因为毕丹星在讨论的过程中说了“带进坟墓”，所以她才会在之后发短信时套用这句话，这不是她平时会说的话。

除了辣玉莎外，国会特权委员会今天也传召了心理卫生学院法证心理学代主管石清顺高级顾问医生，询问她有关辣玉莎在整起事件中的精神状态。

另一方面，工人党秘书长毕丹星、主席林瑞莲和副主席费沙之前因为没有或拒绝按照国会特权委员的要求，提呈他们供证时提到的文件，而在本月15日接获传票，下令他们20日出席听证会就此给予解释。

针对这件事，国会特权委员会今天发出的文告说，三人已于20日提交了一些文件和签署确认单，确认他们提呈了委员会所需的文件。

报道：辣玉莎昨天再供证强调： 毕丹星确实有说 “把信息带进坟墓”