精神科医生供证：辣玉莎没有严重心理障碍

（早报讯）就工人党原议员辣玉莎精神状态向国会特权委员会供证的心理卫生学院精神科专家说，辣玉莎从第一次在国会说谎至两次向特权委员会供证期间，并未患有任何会导致她说谎的严重精神疾病。

今天第三次被特权委员会传召问话的辣玉莎则指，工人党秘书长毕丹星和主席林瑞莲以心理健康问题或精神不稳定来抹黑她的说辞，“是太离谱了”。

国会特权委员会今天（12月22日）就调查辣玉莎在国会撒谎一事举行听证会后，发布第六份特别报告。

报告指出，毕丹星早前供证时称，辣玉莎因患有解离症，因此有说谎的倾向，他建议特权委员会让辣玉莎接受精神评估。

委员会答应这项请求，邀请辣玉莎在12月17日和20日，接受心理卫生学院司法精神科部门代主任兼高级精神科顾问石清顺医生的独立精神评估。

担任精神科医生超过25年的石清顺，今天被国会特权委员会传召问话时说，根据他的评估，辣玉莎在8月3日至12月3日的关键时期，并没有患有任何会影响她说实话能力的严重精神疾病。

辣玉莎是在8月3日和10月4日三次在国会说谎、11月1日在国会承认撒谎，并且在12月2日和3日接受特权委员会首两次问话。

石清顺也认为，辣玉莎并没患上创伤后压力心理障碍症，也没有在上述关键时期出现明显的解离（dissociation）的现象。

另一方面，辣玉莎今天再供证时称自己精神正常，但毕丹星却试图将她描述为一个精神不稳定的人。她认为，毕丹星和林瑞莲以心理健康问题抹黑她，是一种给人贴上负面标签的行为，这可能会造成精神疾病患者不敢向人求助，导致这些年本地社会提高对精神病意识的运动倒退。