（早报讯）乐观的数据帮助缓解市场对疫情的担忧，使纽约隔夜股市两天连涨，亚太股市今早（12月23日）估计也将继续开高。目前已开市的悉尼股市开高上扬0.24％，首尔股市涨0.21％，东京股市则扬升0.28％，股指期货则显示亚太其余股市将普遍回稳。美国三大股指的期货目前涨跌不一。

美国11月二手房销量连续第三个月上升，12月消费者信心指数优于预期，这使更多投资者认为，奥密克戎对经济活动的影响只是暂时性的，不影响股市整体上的积极趋势。美国纽约股市的标普500指数昨日涨1.02％，道琼斯指数涨0.74％，纳斯达克指数涨1.18％。

亚太股市昨日多数上涨，本地股市的海峡时报指数微涨0.08％至3087.51点，成份股逾半下跌。

今日可关注的股票：

1.证券业理事会（Securities Industry Council）已裁决，新加坡报业控股（SPH）和吉宝企业（Keppel Corp）执行协议中的八周限制条款已无效。也就是说，报业控股无需受到“不得在召开吉宝协议会议后的八周内举行另一场协议会议”的限制。

这意味着报业控股有可能如Cuscaden Peak财团先前所建议的，在同一天举行吉宝和Cuscaden Peak财团的协议会议，让股东针对这两个竞购方的收购献议进行表决。

报业控股昨日股价涨0.86％，闭市报2.34元；吉宝企业昨日股价跌0.59％，闭市报5.08元。

2.吉宝企业今早透露，吉宝置业（Keppel Land）的i12 Katong购物商场今天开始分阶段重新开业。这个商场是在去年初开始进行资产提升工程，如今逐步重新开业，预定明年3月隆重开幕。

3.凯利板挂牌医药科技公司QT Vascular昨日闭市后透露，由于要求召开第二个特别股东大会的股东并未展开行动，加上罢免董事的决议有违公司章程和法规，现任董事将继续留任公司。

该公司董事苏建兴（译音，Sho Kian Hin）表示，要求再次召开特别股东大会的股东没有在20日早上的期限之前提交二次特大的代理表格，也没有在新加坡交易所网站上载通告。QT Vascular昨日股价持平于0.5分。

4.胡金标控股（OKP Holdings）昨日闭市后透露，子公司Or Kim Peow Contractors就在2017年发生的泛岛高速公路高架桥坍塌事故，对提供建筑设计服务的CPG咨询（CPG Consultants）展开仲裁程序。仲裁聆讯将在明年9月19日至30日之间进行。

胡金标控股昨日股价持平于0.195元。

5.在观察名单的联达科技（ASTI Holdings）在最新一轮额裁员行动中，裁退总裁卢纯义（Michael Loh Soon Gnee），原因是公司饱受冠病疫情和中美贸易战的打击。卢纯义同时也是公司主席，他获得140万元的裁退金，而不是聘约注明的200万元。他将在12月31日离职，公司的财务总监则会出任代总裁。

联达科技昨日股价涨3.57％至2.9分。

6.mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）昨日闭市后宣布，再度延长一批可转换证券的到期日期至明年12月31日。这批可转换证券总额为4785万元，原本在今年底到期。

mm2全亚影视娱乐昨日股价涨1.96%，闭市报5.2分。

7.国际贸易（Intraco）今天暂停交易，以待发布消息。