本地巴士业者明年1月21日往新山单程票一小时售罄

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游通道车票从明年1月21日起减半，本地巴士业者今早发售1月21日单程前往新山的车票，在不到一小时内售罄。

星运旅游（Transtar）今早8时开卖21日往返新加坡及马来西亚车票，不少在本地工作的马国公民一早上网等候购票，惟僧多粥少，许多人纷纷反映须在虚拟等候室排队，等顺利进入购票页面时，系统已显示车票售完。

记者早上10时尝试进入星运旅游不果，截至10时30分，该公司网站显示从12月25日至明年1月20日，往返新马的车票已被抢购一空，目前仅剩1月21日从新山返新仍有车票。

星运旅游及另一家巴士公司汉达英达（Causeway Link）是指定提供短程巴士服务的公司，不过两家公司的售票政策不同，后者早前已开卖截至明年1月31日的车票，售票情况同样火红，从1月20日起单程往新山的车票已售罄。

另一方面，已来新四年的马国公民王赐聪（30岁，书记）受询时说，他早前购得1月29日前往新山车票，但由于两家巴士公司都尚未开售卖农历新年后返新的车票，导致他无法决定是否依期回家。

“还有一个月的时间，我会先观望，车票减半影响很大，很多人都买了单程返马的车票，如今可能买不到回来新加坡的车票。”

来自吉隆坡的他透露，原定申请2个星期年假，回家和家人团聚，2月中旬再返新上班。若届时他无法顺利购得返程车票，可能会连续两年留在本地过年。