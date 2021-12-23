孟加拉客工涉资助恐怖主义被控

（早报讯）涉嫌15次通过网上筹款活动资助叙利亚恐怖组织，27岁孟加拉籍客工今早被控上庭。

内政部今早（12月23日）发文告指出，名为法萨尔（Ahmed Faysal）的男子去年底因涉及恐怖主义相关活动被捕，过后在内部安全法令下被拘留。

被捕前，法萨尔自2017年初在本地当建筑工人，隔年受激进思想影响，开始支持伊斯兰国组织（ISIS）在叙利亚建立伊斯兰哈里发国的目标。

2019年中，他转而效忠叙利亚另一个恐怖组织沙姆解放组织（Hayat Tahrir Al-Sham，简称HTS）。该组织在联合国安全理事会决议下被列为恐怖组织。

警队商业事务局同步进行的调查显示，法萨尔涉嫌在去年15次通过网上平台，转账共达891元给一些驻叙利亚组织的筹款活动。

他明知这些捐款可用于资助HTS在叙利亚的活动，而这在恐怖主义（取缔资金）法令下可构成严重罪名。

法萨尔今早面对15项抵触该法令的控状，案展明年2月让他认罪，不得保释。控状显示，他在去年2月至9月间分别汇款5元至近400元。

一旦罪成，被告可面对监禁长达10年，或罚款高达50万元，或两者兼施。若被判坐牢，他的拘留令将被取消，并须服从法庭的判刑。为免他在入狱期间把激进思想散播给其他囚犯，他将被单独囚禁。

内政部指出，恐怖主义及相关资助活动对国内外都构成严峻威胁，有必要通过全球行动打压恐怖组织获取资金和物资的途径。

“新加坡是这项全球努力的一分子，无论相关款项是用来促成本地或外地的恐怖主义行为，我国都坚决致力于打击资助恐怖主义的行为。”

内政部提醒公众不要向恐怖组织汇出任何金钱，也不要以提供服务和物资的方式给予支持，或为恐怖主义行为提供便利。获知恐怖主义活动信息的个人也应该立即通知当局。

有意捐款支持人道主义工作的公众，可上慈善机构网站（www.charities.gov.sg）查阅“安心乐捐”的资料，以确认所捐款项实际用于慈善目的。