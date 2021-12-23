冒用谢温及李宝恩名义“卷”逾6万元 助理公开道歉

谢温及李宝恩助理“卷走”逾6万元，涉事助理首度露面，拍视频公开道歉。

《新明日报》上周五（17日）报道，谢温和李宝恩设立面簿专页直播带货，助理冒用两人名义，“卷走”超过20个商家逾20万令吉（约6万4800元）。

涉事助理小庄如今录下影片，向谢温和李宝恩、商家们与家人承认错误，公开道歉，一五一十交代事发经过。

他在影片指出，9月认识谢温及李宝恩，10月开始担任助理。

“一开始的初心是要把直播做好，可是后来我起了贪念，想靠赌博得到一笔钱，就把厂家的推广费进到我私人账户，也没经过谢温宝恩的同意下接了商家的广告。”

他表示，两个月内共有17位商家，共汇款了20万令吉（约6万4800元），自己却隐瞒着谢温宝恩。

“我以为能够赢钱，还给早期的商家，最后输得没办法翻身。”

直到本月13日下午，有厂家向谢温宝恩揭发，小庄当晚苦苦哀求，甚至还以死相逼。如今，他深知自己的行为很自私，因此向所有受影响的人诚挚致歉，也承诺会努力改过自新。

“我想跟所有的商家和被我伤害的人，尤其是谢温和宝恩，以及我的家人郑重地说声对不起。我一定会回彻底悔改，真心改过证明给大家，希望大家能够愿意再给我多一次机会。”

小庄也承诺，表示绝不会逃避责任，将会把钱归还受害者，并为自己犯下的错误承担一切责任，也愿意接受任何法律制裁。

谢温与李宝恩昨晚直播回应，指有商家理解两人同为受害者，有的却要他们出面负责，建议两人直播“抵债”。

“我们想了以后，认为这样不对，做错事的不是我们，为了不助长诈骗，我们不会替他开播，他应该为自己负责。”

另外，两人交代完毕后，也直播开麦唱歌，李宝恩边唱边哭。

谢温受访时表示：“原谅不原谅他不是由我们说的算，若他真的有心悔改，时间会证明一切。”