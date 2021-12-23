三度车停双黄线 阿叔屡犯不改罚1200元

（早报讯）曾在两个月内两度在相同的地点把车停在双黄线上，阿叔被罚款一年后，又在同一地点再犯，他如今辩称自己此次只停车不足“一分钟”，但法官不买账，认为他并非“马上”取货，因此判他罚款1200元。

67岁被告唐锦英（译音）案发时是一家公司的合伙人，他也兼职送货和载客。他不承认一项抵触公路交通法令的控状，经审讯后被判罪成。他不服所判，针对罪成和刑罚提出上诉。

《联合晚报》早前报道，被告曾在2018年10月26日和12月23日，在甘榜峇鲁路的双黄线路段违例停车。他后来于2019年10月被定罪，每项控状被罚款800元，抵触两项控状的他共被罚款1600元。

没想到他一年后又再犯，法官因此将这一项控状的罚款调高至1200元。

根据国家法院判词，被告去年8月28日傍晚6时许，将车子停在甘榜峇鲁路左侧的双黄线上。他接着亮起停障警示灯，也未关引擎就下车，然后到一间商店取货。

他后来将货物搬到车上，接着又倒回头跑到店内确认货物。一名稽查员发现被告的车子违法停车后，便拍照开罚单。被告赶紧上前表明他正要开车离开，并指自己只停车不足一分钟。

不过，稽查员指他已经拍下照片，没法将照片删除，他接着将罚单交给被告。

根据条例，车子不得停在双黄线上，除非只是“马上”让乘客上下车或上下货。被告抗辩时称，他当时下车取货再把货放上车，又回头确认货物，前后停车不足一分钟，理应算是“马上”。

法官指根据早前判例，没有上下货或载客却停在双黄线30秒就算违法，何况被告停了一分钟。

法官也指被告两度离开车子的过程不能算是“马上”上下货，而是属于违法停车，因此判被告罪成。