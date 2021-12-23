公众可上网查询参与邻里购物券计划商家

（早报讯）邻里购物券计划反应热烈，截至昨天已有三分之二本地公民家庭领取购物券，消费金额超过700万元。即日起，公众可上网查询参与计划的小贩和商家。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲今天（12月23日）通过社理会和人民协会联合发出的文告说，社区发展理事会邻里购物券计划（CDC Vouchers Scheme）推出的首10天内，有83万多户家庭已领取购物券。参与计划的邻里商家也超过了1万1000家，当中超过82％的商家已收到至少一笔使用邻里购物券进行的交易。

为进一步优化邻里购物券使用体验，公众即日起可通过网址，在网页上输入邮政编码或是街道名称，就能搜索到附近两公里范围内参与计划的小贩和邻里商家。

这是社理会联手政府科技局（GovTech）开发的新功能，商户名单也会定期更新。

刘燕玲说：“我们希望这有助居民更方便地使用购物券，在即将到来的节庆期间进一步刺激邻里的消费。我们要感谢邻里和小贩与我们合作，也欢迎更多业者加入这一计划，深化和扩大他们在邻里的客户群。”

社理会和新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）派出的大使正走访邻里，邀请和指导商家下载使用专属的RedeemSG Merchant手机应用。当局表示，这将帮助商家和消费者更方便快速地使用购物券，商家也能更快收到货款。

全国五个社理会和人民协会是在本月13日推出总值1亿3000万元的社理会邻里购物券计划，以数码形式发放购物券给全国130万户本地公民家庭，每户100元。公众可以凭券到邻里商店、巴刹和小贩中心消费。