26名客户遭骗14万元 华侨银行：警惕钓鱼短信

（早报讯）本月8日至17日，26名华侨银行客户因钓鱼短信骗局，共损失约14万元。华侨银行提醒客户，银行不会通过短信通知客户账户被锁或关闭，也不会通过短信要求公众重新激活账户。

根据华侨银行今天（12月23日）的文告，钓鱼短信（smishing）骗局的数量在过去几个星期激增。客户收到骗徒冒充华侨银行发出的短信，称他们的银行账户或信用卡有问题。短信内含有一个伪装成银行网站的网页链接，要求客户在假网站上输入银行信息和密码。

华侨银行表示，他们从未发出类似的短信。为避免疑虑并防止欺诈，所有关于账户关闭或要求激活账户的通知都是通过纸质信件邮寄给客户，而非手机短信。银行账户在闲置12个月后变为休眠状态，客户可以在分行或网上银行重新激活。

针对已经受骗的客户，华侨银行正在与新加坡警察部队反诈骗中心合作，努力帮助客户追回损失的钱财。尽管如此，银行提醒，钱一旦离开客户的账户，追回的可能性是很低的。

12月开始，华侨银行已检测并取缔了45个钓鱼网站，约为平时的八倍。

华侨银行提醒客户：不要点击带有可疑链接的电子邮件或短信，而是直接在浏览器中输入银行的官网地址或使用手机应用程序；不要向任何人或在未经证实的网站上泄露机密信息；不要向不认识的人转钱；使用防诈骗应用ScamShield屏蔽诈骗短信和电话。

若客户对于短信有任何疑虑，可以拨打1800-363-3333进行确认。