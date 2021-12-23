12月儿童冠病疫苗接种时段已满

（早报讯）截至今天（12月23日）晚上7时，明年在主流小学和回教学校就读四年级至六年级的学生中，有超过三分之一已注册接种冠病疫苗，而今年12月的儿童接种时段已全部满额。

这个年龄层的孩童从昨天（12月22日）起可开始预约接种时段，当局已发出约11万封邀请短信给这些孩童的家长或监护人。

教育部今晚发文告，公布2010年至2012年间出生孩童接种疫苗的注册细节。

为了让孩童能及时接种疫苗，全国预约系统将提前开放。从这个星期日（12月26日）起，所有2010年至2012年间出生孩童的家长或监护人，可上网child.vaccine.gov.sg为孩子注册接种意愿。他们在完成注册的三到五个工作日之后，将收到附有个人化注册链接的手机短信，为孩子预约接种时段。

2009年出生，并在接种第一剂辉瑞/复必泰疫苗当天已达12岁的孩童，将施打12岁及以上的成人剂量。这些孩童可在一名家长或监护人的陪同下，直接到全岛22个提供辉瑞/复必泰疫苗的接种中心施打疫苗，无须提前预约，也不必登录全国预约系统注册接种意愿以获取注册链接。

教育部长陈振声今晚在面簿发文说，明年1月的周末接种时段，已有很多人报名，令人鼓舞。他鼓励家长及早预约，并考虑利用平日仍有名额的接种时段。

陈振声提醒，5岁至11岁孩童是目前最大的未接种群体，有超过30万人。他极力鼓励家长或监护人在收到邀请短信后，为符合医疗条件的孩子注册接种。

“这是确保孩童、家庭和广大社区，包括学校和学前教育中心安全和抗疫韧性的重要一步。”