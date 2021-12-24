（早报讯）美国三大股指全面上扬，纳斯达克指数的表现最佳，上扬0.85％。标普500指数和道琼斯工商指数分别涨0.62％和0.55％。

美国隔夜股支撑本地股市乐观情绪，在没有重大负面消息影响下，海峡时报指数昨天微升9.30点或0.3％，闭市报3096.81点。

以下是今天（12月24日）值得关注的股票：

1.凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）昨天闭市后宣布，以4亿2200万澳元（约4亿零930万新元）收购澳大利亚北悉尼一个综合发展项目的50％股权。

该永久地契项目包括28层楼高的优质办公大楼、两层办公楼，以及一个零售商场Greenwood Plaza。项目占地1万1870平方公尺，净可出租面积（NLA）为4万6403平方公尺。

2.丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）脱售位于樟宜南1街19号的工业大楼给医疗设备公司Esco Micro，售价为1300万元。

3.星狮地产（Frasers Property）昨天披露，子公司Suzhou Sing He Xiang Management Consultancy（简称SHX）与数名合资伙伴上个月达成策略联盟框架协议，以投资一幅土地的计划告吹。

4.胜科海事（Sembcorp Marine）接到供应商发起的仲裁通知，指胜科海事违约。遭索赔的金额大约7600万美元。胜科海事独资子公司Jurong Shipyard已委任法律顾问，并将为对方提出的指控进行辩护。

5.旭飞（Sunrise Shares）独资子公司Sunrise Industrial（新加坡）与Nan Fang（新加坡）投资基金管理公司达成协议，将为后者提供咨询管理服务。