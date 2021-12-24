五男一女涉对安全大使爆粗口或动粗 被警方调查

（早报讯）五男一女因涉嫌对安全距离大使爆粗口或动粗，被警方调查。

警方今天（12月24日）发文告说，五男一女的年龄介于30岁至68岁。他们涉嫌在五起案件中，辱骂或粗暴对待负责执行安全距离措施的安全距离大使。

初步调查显示，第一起事件发生在坎贝拉广场。警方今年10月13日接获报案，一名51岁男子在进入商场时， 被要求出示冠病疫苗接种证明，但他声称没有携带手机或合力追踪携手防疫器。由于当时是疫苗接种差异化安全管理措施生效前的一周宽限期，负责登记的女安全距离大使仍允许男子进入商场，但提醒他日后要带上手机或合力追踪携手防疫器。

然而，这样的提醒惹怒男子。他和安全距离大使起争执，并拿出手机，拍下安全距离大使的照片。安全距离大使尝试用手挡着男子拍照，但他涉嫌推开安全距离大使的手，继续拍照。

第二起事件发生在10月20日，地点是唐城坊。一名57岁男子因没有出示完成疫苗接种的证明，被安全距离大使拒于门外。他不但没有遵守措施，还涉嫌拉下安全距离大使的口罩和推他。

第三起事件中，一名43岁男子想要扫描身份证进入万国广场被拒后，被指对安全距离大使爆粗口，还强行闯入商场，甚至用手肘袭击安全距离大使的腹部。警方随后在商场内找到这名男子，将他逮捕。

第四起事件同样发生在坎贝拉广场。一名30岁男子屡劝不听，没有戴好口罩，在女安全距离大使上前提醒时，还对她爆粗口。同行的一名40岁女子也一同辱骂安全距离大使。

最近一起事件则发生在11月3日，一名68岁男子因未完成疫苗接种而被拒进入新邮政中心。安全距离大使告知他须完成接种才能进入商场，但男子不听劝，直接进入，安全距离大使于是跟着他，并向商场的保安人员求助，男子却向他爆粗口。男子最终被要求离开商场，而他随后报警求助，自己反而被调查。