亚太股市假期前夕上扬 新加坡海指重回3100点以上

（早报讯）美国纽约隔夜股市再创新高鼓舞亚太市场情绪，新加坡股市今天（12月24日星期五）也随区域市场小幅攀升，但交易淡静。新加坡海峡时报指数至中午时分涨12.39点或0.4％，重回3100点以上，报3109.20点。

亚太股市今天中午左右多数上涨，悉尼和首尔股市涨0.48％和0.60％，东京和香港股市微涨0.07％和0.25％，深圳和上海股市则跌0.85％和0.41％。华尔街股市的标准普尔500股指周四涨0.62％至4725.79点的历史新高。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩受访时说，纽约股市的标普500股指再创新高，加上年终假期的市场情绪，普遍有利本地股价。市场主要是在假期前的趁低吸购活动。

资深股票经纪冯施钧受访时则说，虽然海指稍微攀升，但以今天缩短至半天的市场来看，交易量很低。市场在冠病变种毒株奥密克戎阴影下情绪谨慎，而且在年终假期季节，多数投资者选择不进场。

彭博社报道引述富国银行投资机构（Wells Fargo Investment Institute）全球市场战略主管保罗·克里斯多夫（Paul Christopher）表示，短期内奥密克戎将使经济有所放缓并助长通货膨胀，但它的影响将消退，经济终将复苏。

本地股市今早交易量仅4亿9694万股，总额仅2亿7200万元。上升股214只，下跌股122只。海指成份股当中22只股价上升，2只下跌，6只持平。

个股方面，铭泰国际（Metech International）今天是第二活跃股，股价涨1.39％，闭市报0.365元。它今早开市前透露，合资公司亚洲易高生态科技有限公司（Asian Eco Technology）与宁波梅山保税港区蓝标投资合伙企业签署战略合作协议，后者将通过债务及/或股本融资，为亚洲易高的实验室培制钻石业务提供1亿美元的资金。