淡滨尼发生致命车祸 司机伤重不治

（早报讯）淡滨尼交界处昨晚（12月23日）发生致命车祸，一辆红色马赛地不知何故失控冲过分界堤，猛撞一辆车子的侧面。一辆电单车恰巧经过，被夹在两辆车子之间。一名59岁司机受困驾驶座，送院后伤重不治。33岁的肇事司机因危险驾驶导致他人死亡被捕。

这起车祸昨晚11时左右，发生在淡滨尼1道往巴西立12通道、与淡滨尼10道的交界处。

据网上流传的视频，事发前，多辆车子停在交通灯前，最右边车道停着一辆白色轿车，在白色轿车旁边则停了一辆黑色的车子。

一辆电单车正经过白色和黑色车子之间时，突然发生意外事故。

一辆红色马赛地不知何故冲过马路分界堤，车头笔直撞入白色轿车的右侧后冲势未减，再撞向黑色车子，电单车骑士则被夹在两车之间。

民防部队发言人受询时证实，昨晚11时10分接获通知，指淡滨尼1道和淡滨尼10道的交界处发生交通事故。

一人受困在驾驶座上，民防部队得使用液压工具救人。前后共有五人被送往樟宜综合医院救治。

警方发言人受询时说，事故涉及四辆车子、一辆德士及一辆电单车。一名59岁司机送院时已不省人事，他过后伤重身亡。四名介于22至38岁的伤者在清醒情况下被送往医院。

33岁的肇事司机因危险驾驶导致他人死亡被捕。调查仍在进行中。